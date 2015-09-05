قوات التدخل السريع العراقية تقتل 9 إرهابيين شمال الفلوجة بالأنبار

قتلت قوات التدخل السريع العراقية اليوم السبت تسعة إرهابيين من تنظيم (داعش) خلال عملية عسكرية بمنطقة الصبيحات شمال الفلوجة بمحافظة الأنبار غربى العراق .

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية أن من بين القتلى المشرف على إعداد السيارات المفخخة والانتحاريين بالتنظيم فى المنطقة ، مشيرة إلى أن العملية أسفرت أيضا عن تدمير مقرات للتنظيم وسيارة مزودة برشاش أحادى .

وأشارت إلى أن طيران التحالف الدولى أغار على موقع لتنظيم (داعش) يحوى متفجرات محلية الصنع ودمره ، إضافة إلى استهداف زورق يحمل مساعدات للتنظيم فى منطقة البغدادى بمحافظة الأنبار .