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قوات التدخل السريع العراقية تقتل 9 إرهابيين شمال الفلوجة بالأنبار

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قوات التدخل السريع العراقية تقتل 9 إرهابيين شمال الفلوجة بالأنبار قوات التدخل السريع العراقية تقتل 9 إرهابيين شمال الفلوجة بالأنبار
قتلت قوات التدخل السريع العراقية اليوم السبت تسعة إرهابيين من تنظيم (داعش) خلال عملية عسكرية بمنطقة الصبيحات شمال الفلوجة بمحافظة الأنبار غربى العراق .

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية أن من بين القتلى المشرف على إعداد السيارات المفخخة والانتحاريين بالتنظيم فى المنطقة ، مشيرة إلى أن العملية أسفرت أيضا عن تدمير مقرات للتنظيم وسيارة مزودة برشاش أحادى .

وأشارت إلى أن طيران التحالف الدولى أغار على موقع لتنظيم (داعش) يحوى متفجرات محلية الصنع ودمره ، إضافة إلى استهداف زورق يحمل مساعدات للتنظيم فى منطقة البغدادى بمحافظة الأنبار .

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