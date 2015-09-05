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تأجيل الحكم على حسين فهمى بتهمة سب وقذف محمود قابيل لـ19 سبتمبر المقبل

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تأجيل الحكم على حسين فهمى بتهمة سب وقذف محمود قابيل لـ19 سبتمبر المقبل تأجيل الحكم على حسين فهمى بتهمة سب وقذف محمود قابيل لـ19 سبتمبر المقبل
قررت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد لاظمى، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم على الفنان حسين فهمى لاتهامه بسب وقذف محمود قابيل لجلسة 19 سبتمبر المقبل.

كان النائب العام السابق قد وافق على إحالة الفنان حسين فهمى إلى محكمة جنح أكتوبر، بعد اتهامه بالظهور فى إحدى القنوات، وتوجيهه العديد من الاتهامات ضد الفنان محمود قابيل.

جاء ذلك بعد أن أعدت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار عمرو مخلوف رئيس النيابة، وإسلام ضيف، مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، مذكرة بتفاصيل القضية، وتمت إحالتها للنائب العام لاتخاذ القرار فيها.

كان تقدم الفنان محمود قابيل ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر، اتهم فيه الفنان حسين فهمى بسبه وقذفه على الهواء فى أحد البرامج التى تذاع على إحدى الفضائيات اتهمه فيها بالكذب، وأنه يتربح من الفن، وأنه ليس فنانًا بالمعنى التقليدى.
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