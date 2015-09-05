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حرس الحدود يضبط 1040 بندقية خرطوش بالحدود الغربية و550 ألف قرص ترامادول

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واصل رجال حرس الحدود نشاطهم فى التصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية، التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية من ضبط سيارتين ذات دفع رباعى محملين بـ 1040 بندقية خرطوش و3 بنادق آلية و2 بندقية ضغط هواء و25 ماسورة بندقية خرطوش و550 الف قرص لعقار الترامادول المخدر بمنطقة دير الجلابة جنوب شرق حباطة بمسافة 20كم.

وفى السلوم تم ضبط جوال عثر بداخله على 3 بندقية ضغط هواء وبندقية خرطوش و4 لفافات لجوهر الحشيش المخدر بإجمالى وزن 40 كجم، وضبط 588 متسلل من بينهم 532 مصريا و28 سودانيا خلال عمليات التمشيط للمنطقة الحدودية وضبط 40 آخرين خلال محاولة للهجرة غير الشرعية بمنطقة سيوة وضبط 25 كرتونة عثر بداخلها على 1250 قاروصة سجائر مهربة وتليفون ثريا.

وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية نجحت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع القوات البحرية من احباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر والقبض على 185 متسلل من بينهم 12 إثيوبيا و9 إريتريين و22 مصريا و56 صوماليا وفرد تشادى و6 يمنيين و11 من جزر القمر و14 سوريا و4 من غينيا و50 سودانيا، وضبط مقذوف بحر عبارة عن 995 قاروصة سجائر، وذلك بمناطق الإسكندرية والبرلس ورشيد وأبو قير.

وفى جنوب ، تم ضبط 253 لفافة من نبات البانجو المخدر بإجمالى وزن 506 كجم، وضبط 2 جهاز للكشف عن المعادن بمنطقة أبو رماد، ضبط 723 لفافة من نبات البانجو المخدر بإجمالى وزن 1446 كجم بمنطقة راس غارب - القصير.

وفى شمال سيناء، تمكنت عناصر حرس حدود الجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير 5 فتحات انفاق جديدة وضبط 250 طلقة عيار 7.62×63 مم بمنطقة الشريط الحدودى بشمال سيناء ليصبح إجمالى ما تم تدميره حتى الأن 2603 فتحة نفق.

كما تم ضبط 25 بالة عثر بداخلهم على 3001 قطعة ملابس من أنواع مختلفة خلال عدة محاولات للتهريب بمنطقة بورسعيد، وضبط 2 سيارة ¼ نقل محملتان بـ 200 قاروصة سجائر مسرطنة و30 لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن 60 كجم بمنطقة المعدية نمرة6 ، وقد تم عرض جميع وقائع الضبط على النيابة المختصة لاتخاذ كافة القانونية حيالها.

وفى سياق متصل، نظمت عناصر تأمين الحدود دخول 1942 عربة أنواع محملة بالبضائع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم الحدودى باعتباره المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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