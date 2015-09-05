إعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الثالثة الخميس المقبل

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم فى وزارة التعليم العالى والمشرف العام على التنسيق، إنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة اعتبارا من نهاية الأسبوع الجارى بحد أقصى، وأن أعمال تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للناجحين بالدور الثانى مستمر حتى يوم الاثنين بجميع معامل التنسيق بالجامعات.

وطالب عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية بالدخول وتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق حتى لا تفوتهم فرصة الالتحاق بالجامعات أو المعاهد، مؤكدا أنه لن يكون هناك مد للفترة المحددة لتلك المرحلة والتى تنتهى مساء بعد غد الاثنين.

وتابع المشرف على التنسيق، أن الموقع الإلكترونى للتنسيق بدأ فى استقبال رغبات الطلاب بالمرحلة الثالثة والأخيرة من التنسيق منذ أمس، وتستقبل معامل الحاسب الآلى بالجامعات الطلاب الراغبين فى تسجيل الرغبات بداية من اليوم.