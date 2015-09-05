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27 سبتمبر.. الحكم فى معارضة "صافيناز" على حبسها 6 أشهر بتهمة إهانة العلم

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27 سبتمبر.. الحكم فى معارضة "صافيناز" على حبسها 6 أشهر بتهمة إهانة العلم 27 سبتمبر.. الحكم فى معارضة "صافيناز" على حبسها 6 أشهر بتهمة إهانة العلم
حجزت محكمة مستأنف العجوزة برئاسة المستشار علاء السيد، وعضوية المستشارين محمد رشوان وأحمد شوقى وسكرتارية صابر صبحى، الحكم فى المعارضة الاستئنافية المقدمة من الراقصة صافيناز على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة إهانة علم ، لجلسة 27 سبتمبر الجارى.

كانت محكمة جنح مستأنف العجوزة، قد قررت تأييد الحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة ضد الراقصة صافيناز، والقاضى بحبسها 6 أشهر بتهمة إهانة علم مصر غيابيًا، وذلك لعدم حضورها الجلسة أو محاميها.


>وصول صافيناز لحضور معارضتها الاستئنافية على حبسها 6 أشهر بتهمة إهانة العلم

برديس وشاكيرا تصلان محكمة شمال الجيزة أثناء وجود صافيناز

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