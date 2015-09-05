أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية -
مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“الصحوة الأزهرية” بالأقصر: نطالب بمراقبة الساحات الصوفية لمواجهة الفكر الشيعي

Google+ Print
“الصحوة الأزهرية” بالأقصر: نطالب بمراقبة الساحات الصوفية لمواجهة الفكر الشيعي “الصحوة الأزهرية” بالأقصر: نطالب بمراقبة الساحات الصوفية لمواجهة الفكر الشيعي

محمد عبد العاطي النوبي المتحدث الرسمي باسم الصحوة الأزهرية الصوفية

قال كمال حامد، منسق رابطة الصحوة الأزهرية الصوفية بمحافظة الأقصر، إن مؤسسة الأزهر الشريف والساحات الصوفية لم تقم بالدور الأمثل في نشر الوعي ومواجهة التشدد والأفكار ذات الصبغة الشيعية.

وأضاف حامد إن الرابطة رصدت انتشار للأفكار الشيعية بين بعض الشباب التي تراوحت أعمارهم ما بين 18 و25 عامًا بعد أن استغل البعض حبهم الشديد لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف حامد بعد عقد عدة جلسات مع هؤلاء الشاباب استمعوا خلالها لشرح مفصل عن صحيح الدين تراجعوا عن هذه الأفكار الخاطئة.

وطالب منسق رابطة الصحوة الأزهرية الصوفية بوجود رقابة على الساحات الصوفية وإلزامها بوجود أشخاص على دراية بالعلوم الشرعية لنشر صحيح الدين.

كما طالب حامد بتفعيل دور مراكز الشباب وقصور الثقافة التي لم تعد تتسع للشباب الذين لم يجدوا أمامهم سوى طريقين إما الإدمان أو التشدد والغلو واعتقاد الأفكار الخاطئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا