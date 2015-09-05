“الصحوة الأزهرية” بالأقصر: نطالب بمراقبة الساحات الصوفية لمواجهة الفكر الشيعي

قال كمال حامد، منسق رابطة الصحوة الأزهرية الصوفية بمحافظة الأقصر، إن مؤسسة الأزهر الشريف والساحات الصوفية لم تقم بالدور الأمثل في نشر الوعي ومواجهة التشدد والأفكار ذات الصبغة الشيعية.

وأضاف حامد إن الرابطة رصدت انتشار للأفكار الشيعية بين بعض الشباب التي تراوحت أعمارهم ما بين 18 و25 عامًا بعد أن استغل البعض حبهم الشديد لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف حامد بعد عقد عدة جلسات مع هؤلاء الشاباب استمعوا خلالها لشرح مفصل عن صحيح الدين تراجعوا عن هذه الأفكار الخاطئة.

وطالب منسق رابطة الصحوة الأزهرية الصوفية بوجود رقابة على الساحات الصوفية وإلزامها بوجود أشخاص على دراية بالعلوم الشرعية لنشر صحيح الدين.

كما طالب حامد بتفعيل دور مراكز الشباب وقصور الثقافة التي لم تعد تتسع للشباب الذين لم يجدوا أمامهم سوى طريقين إما الإدمان أو التشدد والغلو واعتقاد الأفكار الخاطئة.