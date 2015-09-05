«السيسي» يعود للقاهرة بعد جولته الآسيوية

عاد إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادمًا من العاصمة الأندونيسية جاكرتا بعد جولة آسيوية استغرقت اسبوعًا، شملت سنغافورة والصين وأندونيسيا، حيث ألتقى برؤساء تلك الدول لتوقيع عدد من الاتفاقيات لدفع وتعميق علاقات التعاون مع مصر.

كان الرئيس «السيسي»، خلال زيارته لأندونيسيا، في ختام جولته الآسيوية ألتقى نظيره جوكو ويدودو؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وومناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجرى توقيع نحو 15 اتفاقيًة اقتصاديًة ومذكرة تفاهم بين الجانبين بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم بين مصر وإندونيسيا بشأن إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والمهمة والخاصة من تأشيرة الدخول بالنسبة للبلدين، كما وجه السيسي الدعوة للرئيس الأندونيسي لزيارة مصر.

وبدء الرئيس جولته بزيارة سنغافورة في أول زيارة لرئيس مصري لها، وألتقى رئيسها، توني تان وعدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال لبحث وجذب الاستثمارات إلى مصر، ثم توجه إلى الصين في محطته الثانية من جولته الآسيوية، وألتقى نظيره شي جين بنج، لبحث عدد من المشروعات المشتركة بين البلدين وسبل مكافحة الإرهاب.