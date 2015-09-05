أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية -
مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

القوات المسلحة تنعى شهداء الإمارات والبحرين والسعودية باليمن

Google+ Print
القوات المسلحة تنعى شهداء الإمارات والبحرين والسعودية باليمن القوات المسلحة تنعى شهداء الإمارات والبحرين والسعودية باليمن

العميد محمد سمير

نعت القوات المسلحة شهداء الإمارات والبحرين والسعودية ضمن قوات التحالف العربي التي تقاتل في اليمن ضد الحوثيين لاستعادة شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال المتحدث العسكري العميد أركان حرب محمد سمير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “تنعي القوات المسلحة ببالغ الأسى وعميق الحزن شهداء الواجب من الأشقاء من أبناء القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية ، الذين إرتقت أرواحهم إلى بارئهم وهم يذودون عن تراب الوطن العربى ، وقد أعطوا المثل والقدوة فى الدفاع عن الأمة العربية ضد الأخطار المحدقة بأمنها وإستقرارها .

وأضاف المتحدث العسكري: “إننا إذ ننعى المقاتلين الأبطال نؤكد أن ذكراهم العطرة ستبقى فى وجدان الوطن العربى كأبطال سطروا بدمائهم تاريخاً مشرفاً سيدوم طويلاً “.

واختتم البيان: “وتتوجه القوات المسلحة المصرية قيادةً وضباطاً وضباط صف وجنود إلى المولى العلى القدير أن يتغمدهم برحمته ، وتحتسبهم عنده من الشهداء الأبرار، وتدعو لأهليهم بالصبر والسلوان “.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة