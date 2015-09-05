القوات المسلحة تنعى شهداء الإمارات والبحرين والسعودية باليمن

نعت القوات المسلحة شهداء الإمارات والبحرين والسعودية ضمن قوات التحالف العربي التي تقاتل في اليمن ضد الحوثيين لاستعادة شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال المتحدث العسكري العميد أركان حرب محمد سمير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “تنعي القوات المسلحة ببالغ الأسى وعميق الحزن شهداء الواجب من الأشقاء من أبناء القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ، الذين إرتقت أرواحهم إلى بارئهم وهم يذودون عن تراب الوطن العربى ، وقد أعطوا المثل والقدوة فى الدفاع عن الأمة العربية ضد الأخطار المحدقة بأمنها وإستقرارها .

وأضاف المتحدث العسكري: “إننا إذ ننعى المقاتلين الأبطال نؤكد أن ذكراهم العطرة ستبقى فى وجدان الوطن العربى كأبطال سطروا بدمائهم تاريخاً مشرفاً سيدوم طويلاً “.

واختتم البيان: “وتتوجه القوات المسلحة المصرية قيادةً وضباطاً وضباط صف وجنود إلى المولى العلى القدير أن يتغمدهم برحمته ، وتحتسبهم عنده من الشهداء الأبرار، وتدعو لأهليهم بالصبر والسلوان “.