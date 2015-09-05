محلب يلتقي بطل رمي الرمح المصري‏ إيهاب عبد الرحمن

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللاعب إيهاب عبد الرحمن، بطل ألعاب القوى، الذي حاز على الميدالية الفضية في رمي الرمح ببطولة العالم لألعاب القوى في الصين، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، ورئيس إتحاد ألعاب القوى.

وخلال اللقاء شرح وزير الشباب الإستعدادات التي يجريها اللاعب للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حالياً في الكونغو، والبرامج التدريبية التي أعدها له الإتحاد المصري لألعاب القوى، سواء في مصر، أو في الخارج.

من جانبه تقدم المهندس إبراهيم محلب بالتهنئة للاعب لفوزه بالميدالية الفضية ببطولة العالم، والتي تعد أول ميدالية في تاريخ مصر في ألعاب القوى، مشيراً إلى أنه اجتهد ورفع اسم مصر عالياً، وكان سبباً في فرح المصريين بهذا الإنجاز، متمنياً له الفوز بالميدالية الذهبية في البطولات القادمة.

وعبر محلب عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً أنه سيتم تقديم الدعم الكامل لإيهاب عبد الرحمن وجميع النماذج الرياضية المشرفة، التي أثبتت وجودها على الساحة الرياضية إقليمياً ودولياً.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس الوزراء المصحف الشريف هدية للاعب ليكون خير حافظ له من كل سوء، قاًئلاً : أنت نموذج مشرف للإنجاز، ونحن جميعاً فخورون بك.