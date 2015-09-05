وزير الاتصالات يفتتح حفل تخرج الدفعة الـ70 بأكاديمية طيبة‎

تنظم أكاديمية طيبة المعادي برئاسة الدكتور صديق عفيفي، في السابع من سبتمبر الحالي، في العاشرة مساءاً، حفل تخرج الدفعه السبعين، لمعهد طيبة العالي للحاسب و العلوم الإدارية بأحد فنادق القاهرة.

ويشارك فى الحفل المهندس خالد نجم وزير الإتصالات، و الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق، لتكريم الطلاب المتفوقين، ورئيس المجمع العلمي والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة السابق، و الدكتور شريف قاسم أستاذ الإقتصاد باكاديمية السادات، والأستاذة الدكتورة سوسن مرسي نائب رئيس مجلس الإدارة، و عميد المعهد و الدكتورة أمل عفيفى نائب رئيس مجلس الإدارة للعلاقات الخارجية، و عدد من الشخصيات العامه و رموز المجتمع.