حبس 6 عناصر إخوانية 15 يوما بتهمة التظاهر بدون تصريح فى بنى سويف

قررت نيابة مركز شرطة ناصر ببنى سويف، اليوم السبت، حبس 6 عناصر من جماعة الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالمشاركة فى مسيرات وتظاهرات غير مرخصة من شأنها تعطيل المصالح العامة والخاصة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وألقت قوات الشرطة بوحدة مباحث مركز شرطة ناصر القبض على كل من "محمد أ ع أ" 26 سنة، عامل، ومقيم بندر ناصر، و"على م س ع" فلاح ومقيم ببندر ناصر، و" أحمد ش ر م" طالب ازهرى ومقيم بقرية الرياض التابعة لدائرة المركز، و" محمد أ س أ" طالب ومقيم بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى، و"عبد الناصر س م ع"، ومقيم ببندر ناصر عامل بالأوقاف، و"محمد أ ع"، ومقيم بندر ناصر، مأمور ضرائب.
ووجهت النيابة اتهام المشاركة فى المسيرات والتظاهرات غير المرخصة قانونا وتعطيل المصالح العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، للمتهمين، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.