حبس 6 عناصر إخوانية 15 يوما بتهمة التظاهر بدون تصريح فى بنى سويف

قررت نيابة مركز شرطة ناصر ببنى سويف، اليوم السبت، حبس 6 عناصر من جماعة الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالمشاركة فى مسيرات وتظاهرات غير مرخصة من شأنها تعطيل المصالح العامة والخاصة.

وألقت قوات الشرطة بوحدة مباحث مركز شرطة ناصر القبض على كل من "محمد أ ع أ" 26 سنة، عامل، ومقيم بندر ناصر، و"على م س ع" فلاح ومقيم ببندر ناصر، و" أحمد ش ر م" طالب ازهرى ومقيم بقرية الرياض التابعة لدائرة المركز، و" محمد أ س أ" طالب ومقيم بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى، و"عبد الناصر س م ع"، ومقيم ببندر ناصر عامل بالأوقاف، و"محمد أ ع"، ومقيم بندر ناصر، مأمور ضرائب.

ووجهت النيابة اتهام المشاركة فى المسيرات والتظاهرات غير المرخصة قانونا وتعطيل المصالح العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، للمتهمين، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.