ضبط شقيقين هاربان قتلا اثنين لخلافات فى العمل وحبسهما 4 أيام

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من إلقاء القبض على شقيقين قاما بقتل شقيقين آخرين بسبب خلافات فى العمل.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بوقوع مشاجرة بقرية "البجلات" تابعة لمركز منية النصر وبالانتقال والفحص تبين أن طرفيها محمد طه إبراهيم مسعد 20 سنة عامل، وشقيقه محمود 18 سنة عامل (طرف أول) وعلى إبراهيــم على على 33 سنة عامل، وشقيقه السيد 25 سنة عامل (طرف ثان) وجميعهم مقيمون بذات القرية وتوفى المصابان حال نقلهما إلى مستشفى منية النصر العام تأثرًا بإصابتيهما بطعنات وجروح قطعية متفرقة بالجسم أحدثها الطرف الأول بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما على ضوء خلافات سابقة بالعمل بين الطرفين كونهم عمالاً بمصنع طوب كائن بكفر البطيخ - دمياط.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتم ضبط الشقيقين الهاربين أثناء اختبائهما وتم تحرر عن ذلك المحضر رقم 12350/2015 جنح مركز منية النصر وتم عرضهما على النيابة العامة التى أمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق.