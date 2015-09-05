عوادم السيارات تسبب مشاكل التفكير والذاكرة وأمراض القلب والشيخوخة

كشفت دراسة علمية حديثة أن التعرض على المدى الطويل إلى الجزيئات الصغيرة جدا من ملوثات الهواء قد تكون مرتبطة بالتغييرات الطفيفة فى الدماغ التى يمكن أن تؤدى إلى مشاكل التفكير والذاكرة.

وفسر الباحثون أن هذه الجسيمات الدقيقة، أصغر من 2.5 ميكرومتر فى القطر (أصغر بكثير من رأس الدبوس)، تتطاير فى الهواء عن طريق حرق الخشب أو الفحم، وعوادم السيارات وغيرها من المصادر، والتعرض لها على المدى الطويل قد يسبب إنكماش فى الدماغ ويزيد من خطر الاصابة بامراض القلب والاوعية الدموية.

>وأوضح الباحثون أن التعرض لملوثات الهواء يسبب السكتة الدماغية الصامتة، كما تشير نتائج الدراسة إلى أن تلوث الهواء يرتبط مع شيخوخة الدماغ، حتى لدى كبار السن الأصحاء نسبياً.

وقالت الباحثة إليسا ويلكر، أستاذه الطب فى كلية هارفارد الطبية فى بوسطن، أن عدد الوفيات من التعرض طويل المدى لهذا النوع من التلوث أرتفع جداً.

ونشرت الداسة على الإنترنت فى مجلة السكتة الدماغية، كما جاءت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى"Health Day News".