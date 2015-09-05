ننشر كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره الإندونيسي

اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، جولته الآسيوية التي استغرقت أسبوعًا وشملت سنغافورة والصين وإندونيسيا، حيث غادر، اليوم، العاصمة الإندونيسية “جاكرتا” بعد إجراء مباحثات ثنائية مع سكرتير عام منظمة الأسيان.

وتنشر وكالة انباء “أونا” نص كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفى مع رئيس إندونيسيا:

“بسم الله الرحمن الرحيم … فخامة الرئيس، السيدات والسادة” … ”أود أن أعبر بداية عن تقديرى البالغ لفخامة الرئيس الإندونيسى، وحكومة وشعب إندونيسيا الصديقة.. على حفاوة الاستقبال التى لاقيناها خلال هذه الزيارة المهمة التى تعبر عن عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والتى نعتز بها كثيراً.”

“لقد ناقشنا مختلف أوجه التعاون الثنائى سياسيا واقتصاديا وعكست المناقشات استمرار تطابق مواقف البلدين، تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأوضاع الإقليمية فى كل من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا .. كما اتفقنا على العديد من الأفكار لتعزيز التعاون الثنائى، والتنسيق فى المحافل الدولية لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه البلدين .. وفى مقدمتها مكافحة خطر الإرهاب والتطرف، فضلا عن ضرورة التعامل الجاد مع التحديات التنموية المتزايدة التى تواجهها شعوبنا .. كما شهدنا التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية.”

“وكذلك اتفقنا على تعزيز فرص التبادل التجارى والاستثمارى والثقافى بين البلدين .. والاستفادة من الرصيد التاريخى الكبير للعلاقات الثنائية.”

“لقد طمأنت فخامة الرئيس على سلامة الطلاب والعاملين الإندونيسيين في مصر .. حيث أن مصر آمنة ومستقرة وتحترم وتوفر الأمان لكل من يقيم على أراضيها.”

“لقد وجهت الدعوة إلى فخامة الرئيس الإندونيسى لزيارة مصر .. لمتابعة نتائج اجتماعنا اليوم .. وفتح آفاق تعاون جديدة .. خاصة فى المجالات التجارية والاقتصادية .. وأتطلع إلى استقبال السيد الرئيس فى القاهرة فى أقرب فرصة.”