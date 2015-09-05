قرر القائم بأعمال النائب العام، النائب العام المساعد، المستشار علي عمران، إحالة قضية مقتل العقيد وائل طاحون، إلى القضاء العسكري.

جاء هذا القرار، بعد اجتماع مع المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار تامر فرجاني.

وكشفت التحقيقات عن تورط عدد من قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بالتنسيق وعناصر دينيه متشدده ويسارية، فيما يعرف بـ “التحالف الوطني لدعم الشرعية”، واصدراهم تعليمات باشاعة الفوضى داخل البلاد واستهداف مؤسساتها.

وضم البيان عدة اسماء للهاربين من تلك القيادات أبرزها ، علي خفاجي أحمد شريف، عادل أحمد عطية، خالد محمد سيد علي، يوسف عبد الله القرضاوي، وداخليًا عبد الرحمن البر، محمد طه أحمد، محمود غزلان، محمد سعد عليوة وآخرين.