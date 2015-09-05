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البابا تواضروس يفتتح مؤتمر بناء الوعي بالكاتدرائية.. الثلاثاء المقبل

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البابا تواضروس يفتتح مؤتمر بناء الوعي بالكاتدرائية.. الثلاثاء المقبل البابا تواضروس يفتتح مؤتمر بناء الوعي بالكاتدرائية.. الثلاثاء المقبل

البابا تواضروس الثاني

يفتتح البابا تواضروس الثاني، مؤتمر “الكنيسة القبطية رؤية وحوار” بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يوم الثلاثاء المقبل.

يحاضر فى المؤتمر كل من الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية، الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا، القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأشار المركز الإعلامى للكنيسة إلى أن، المؤتمر هو الحلقة الثالثة من مؤتمرات بناء الوعي لمجموعة جديدة من فرق بناء الوعي، لإيبارشيات وأحياء محافظة القاهرة، بالإضافة إلى إيبارشيات محافظتي الجيزة والقليوبية، وعددهم 18 إيبارشية وحي.

يذكر أن المؤتمر الأول لبناء الوعي قد عقد يومي الثالث والرابع من شهر أغسطس الماضي لفرق بناء الوعي من ست إيبارشيات من إيبارشيات الصعيد الأعلى، بدير مارجرجس بالمحروسة بقنا بينما، وعقد المؤتمر الثاني يومي الخامس والسادس من الشهر ذاته لسبع إيبارشيات أخرى من الصعيد الأعلى، أيضاً بمطرانية سوهاج.

وأشارت الكنيسة إلى أنه من المنتظر، أن تعقد حلقات من مؤتمر بناء الوعي بمختلف الكنائس خلال الفترة المقبلة.

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