الجبورى يؤكد ضرورة مساندة المجتمع الدولى للعراق عسكريا واقتصاديا

أكد رئيس مجلس النواب العراقى الدكتور سليم الجبورى ضرورة مساندة المجتمع الدولى للعراق عسكريا واقتصاديا .. وقال " إن العراق يمر بأزمة اقتصادية خانقة لا تقل خطورة عن الوضع الأمنى ، ولابد للمجتمع الدولى أن يقف معه اقتصاديا وعسكريا فى ظل تراجع أسعار النفط العالمية " .

جاء ذلك خلال لقاء الجبورى لوفد من الكونجرس الأمريكى برئاسة السيناتور كريس مورفى وكارى بيترز فى بغداد اليوم السبت ، حضور كل من السفير الأمريكى بالعراق ستيوارت جونز ، وقائد العمليات البرية المشتركة الجنرال جيمس تيرى ، وقائد العمليات العسكرية المشتركة والمنسق البحرى العسكرى للكونجرس الأمريكى .

وتم خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية فى العراق ، وتقدم القوات العراقية فى عملياتها العسكرية ضد تنظيم (داعش) الإرهابى فى محافظة الأنبار ، وضرورة اسناد القوات العراقية فى المنطقة الغربية من قبل قوات التحالف الدولى ، وسبل التسريع فى تسليح قوات العشائر لتكون نواة لمسك الأرض بالأنبار عقب تحريرها من (داعش) .

وجدد الوفد الأمريكى أن الولايات المتحدة ماضية فى دعمها السياسى والأمنى للعراق ، وأن المجتمع الدولى بقيادة واشنطن يؤكد على ضرورة أن ينفتح العراق على كافة دول الجوار اقتصاديا وأمنيا.