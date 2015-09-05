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الجبورى يؤكد ضرورة مساندة المجتمع الدولى للعراق عسكريا واقتصاديا

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الجبورى يؤكد ضرورة مساندة المجتمع الدولى للعراق عسكريا واقتصاديا الجبورى يؤكد ضرورة مساندة المجتمع الدولى للعراق عسكريا واقتصاديا
أكد رئيس مجلس النواب العراقى الدكتور سليم الجبورى ضرورة مساندة المجتمع الدولى للعراق عسكريا واقتصاديا .. وقال " إن العراق يمر بأزمة اقتصادية خانقة لا تقل خطورة عن الوضع الأمنى ، ولابد للمجتمع الدولى أن يقف معه اقتصاديا وعسكريا فى ظل تراجع النفط العالمية " .

جاء ذلك خلال لقاء الجبورى لوفد من الكونجرس الأمريكى برئاسة السيناتور كريس مورفى وكارى بيترز فى بغداد اليوم السبت ، حضور كل من السفير الأمريكى بالعراق ستيوارت جونز ، وقائد العمليات البرية المشتركة الجنرال جيمس تيرى ، وقائد العمليات العسكرية المشتركة والمنسق البحرى العسكرى للكونجرس الأمريكى .

وتم خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية فى العراق ، وتقدم القوات العراقية فى عملياتها العسكرية ضد تنظيم (داعش) الإرهابى فى محافظة الأنبار ، وضرورة اسناد القوات العراقية فى المنطقة الغربية من قبل قوات التحالف الدولى ، وسبل التسريع فى تسليح قوات العشائر لتكون نواة لمسك الأرض بالأنبار عقب تحريرها من (داعش) .

وجدد الوفد الأمريكى أن الولايات المتحدة ماضية فى دعمها السياسى والأمنى للعراق ، وأن المجتمع الدولى بقيادة واشنطن يؤكد على ضرورة أن ينفتح العراق على كافة دول الجوار اقتصاديا وأمنيا.

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مصر 365

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