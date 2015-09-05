وزير الأوقاف الفلسطينى: إسرائيل لن تنجح فى مخطط تهويد للأقصى

أدان وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى يوسف أدعيس ، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمخطط الذى يهدف إلى تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً عن طريق السماح للمستوطنين بدخوله والاعتداء على المصلين الفلسطينيين والمرابطات ومنعهم من أداء الصلاة تحت حماية الاحتلال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده أدعيس اليوم السبت فى مكتب الاعلام والعلاقات الخارجية التابع لحركة فتح فى القاهرة ، حيث أكد أن القدس تحتاج إلى المزيد من الجهود العربية والدولية لوقف ما تتعرض له من تهويد ، متسائَلًا: إلى متى سيظل المسجد الأقصى يتعرض إلى هذه الانتهاكات؟!.

وناشد المجتمع العربى والإسلامى بالتدخل الفورى حتى يشعر الفلسطينى أنه ليس بمفرده فى مواجهة الاحتلال للدفاع عن الأقصى ، مؤكدًا أن إسرائيل لن تفلح فيما تخطط له من تهويد للأقصى فقد حاولت سابقًا ولكن قوبلت بصمود أهل القدس فى وجه الألية العسكرية.

وحول اجتماعه بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ، قال أدعيس إنه تم الاتفاق على تبنى مصر لـ 25 منحة دراسية لأبناء الشعب الفلسطينى بالجامعات المصرية ، مضيفا أنه طالب الأزهر بأخذ دوره الريادى فى عقد مؤتمرات إسلامية عاجلة لحماية الأقصى والمدينة المقدسة.

وفى نهاية المؤتمر، قال وزير الأوقاف الفلسطينى إن وجوده بالقاهرة جاء بهدف دعم تيسير سفر الحجاج الفلسطينيين لهذا العام ، مشيدًا بجهود مصر والأردن والسعودية فى تحقيق هذا الامر، وأعرب أمين سر اقليم فتح سميح برزق ، عن شكره للوزير لحضوره ، مشيدا بدعم مصر الدائم للقضية الفلسطينية.