تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام «قسم التبين» لـ21 سبتمبر

أجلت محكمة «جنايات القاهرة»، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر قضية إقتحام «قسم التبين»؛ لجلسة 21 سبتمبر الجاري لإستكمال سماع الشهود من الثاني والعشرين حتى السادس والعشرين.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها، التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.