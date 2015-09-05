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“أمن بورسعيد” يضبط شبكة دعارة بحي الشرق

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“أمن بورسعيد” يضبط شبكة دعارة بحي الشرق “أمن بورسعيد” يضبط شبكة دعارة بحي الشرق

 

مديرية امن بورسعيد

تمكنت إدارة الأداب بمديرية أمن بورسعيد من إلقاء القبض على   دعارة تتخذ من أحد الشقق المستأجرة بشارع الجيش بنطاق حي الشرق، وكرا لممارسة الجنس، وبعد عملية رصد ومتابعة لنشاطهم من مباحث قسم شرطة حي الشرق، برئاسة الرائد  تامر سليم تم مداهمة مقر الشبكة.

وتبين وجود ثلاثة شباب وأربع فتيات مرتديات ملابس النوم  بينهم شقيقتين وفي لأقوال المحضر الذى تحرر بالواقعة  بقسم شرطة الشرق لم يبرروا سبب تواجدهم فى مكان واحد بساعة متاخرة من الليل، بينما أفاد أحد المقبوض عليهم أنه متزوج عرفيا بأحد المتهمات شقيقة مستأجرة الشقة، ولم يقدم ما يثبت ويفيد صحة أقواله وتم إحالتهم للنيابة العامة بمحكمة بورسعيد الابتدائية التى أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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