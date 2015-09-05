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وزير النقل يتفقد أعمال التطوير بميناء سفاجا بتكلفة 100 مليون جنيه

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وزير النقل يتفقد أعمال التطوير بميناء سفاجا بتكلفة 100 مليون جنيه وزير النقل يتفقد أعمال التطوير بميناء سفاجا بتكلفة 100 مليون جنيه

وزير النقل

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن المهندس هاني ضاحي وزير النقل، قام بجولة تفقدية بميناء سفاجا اليوم، لمتابعة أعمال التطوير بالمياء  ضمن مشروعات تطوير موانئ البحر الأحمر ، حيث رافقه خلال الجولة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر واللواء هشام أبو سنه، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وقيادات النقل البحري.

و قد أثنى الوزير على المجهودات المبذولة لنهو تطوير الميناء، وتقدم بالشكر للشركة القائمة بأعمال تطوير الميناء على مجهوداتها، وطلب سرعة نهو أعمال تطوير المرحلة الثالثة المخطط لها 30/6/2016، لإفتتاح الميناء متكامل  المرحلة الاولى و الثانية و الثالثة و طالب ببذل مزيد من الجهد و تكثيف العمالة لإفتتاح أعمال التطوير بالميناء كاملًا مع إحتفالات أكتوبر.

كما طالب بسرعة إنتقال و تشغيل الإدارات و الجهات العاملة بالميناء للمنشآت و الأماكن الجديدة لسرعة الإنتهاء من أعمال المرحلة الثالثة مع إفتتاح الميناء.

و سبق و تم ضم أعمال المرحلة الثانية لتطوير الميناء بعد قيام بتوفير الإعتمادات المالية لها فى أبريل 2015، و سيتم توفير الإعتمادات المالية للمرحلة الثالثة فورًا.

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