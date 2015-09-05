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السيسي يعزي ملك البحرين هاتفيًا في شهداء المملكة باليمن

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السيسي يعزي ملك البحرين هاتفيًا في شهداء المملكة باليمن السيسي يعزي ملك البحرين هاتفيًا في شهداء المملكة باليمن

 

الرئيس وملك البحرين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي من العاصمة الأندونيسية “جاكرتا” اتصالاً هاتفيًا بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أعرب خلاله الرئيس عن خالص تعازيه في الجنود البحرينيين الذين استشهدوا اليوم في اليمن، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد الرئيس أن الشهداء البحرينيين جادوا بأرواحهم دفاعاً عن الحق والشرعية، ومن أجل استعادة الأمن والااستقرار للشعب اليمني الشقيق، وللمساهمة في تحقيق استقرار المنطقة والحفاظ على كيان ومؤسسات دولها ومقدرات الشعوب العربية.

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