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السيسي يعزي ولي عهد أبو ظبي هاتفيًا في شهداء الإمارات باليمن

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السيسي يعزي ولي عهد أبو ظبي هاتفيًا في شهداء الإمارات باليمن السيسي يعزي ولي عهد أبو ظبي هاتفيًا في شهداء الإمارات باليمن

وولي عهد أبو ظبي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي من جاكرتا اتصالاً هاتفيًا بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعرب خلاله السيد الرئيس عن خالص تعازيه في الجنود الإماراتيين الذين استشهدوا اليوم دفاعاً عن اليمن الشقيق ووحدة أراضيه وسلامة شعبه، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد الرئيس أن الشهداء الإماراتيين ضربوا مثالاً رائعاً في البسالة والدفاع عن الأراضي العربية، وأكدوا على معاني التضحية والفداء التي يتعين أن تكون سمة مميزة للجنود العرب للدفاع عن أراضي أوطانهم وصون مقدرات الشعوب العربية.

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