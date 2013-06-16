بحث تطوير التعاون فى المجال الشرطى بين السودان وإندونيسيا

بَحَثَ المفتش العام لقوات الشرطة السودانية الفريق الدكتور "العادل عاجب يعقوب"، اليوم الأحد، مع نائب مدير الشرطة الإندونيسية الفريق "نانان ساكرا" أطر التعاون المشترك بين الشرطة فى البلدين فى مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات.

ونوه العادل بدور القوات الشرطية الإندونيسية العاملة فى قوات حفظ السلام بدارفور، موضحا أن اللقاء تطرق لعدد من القضايا التى تسهم فى تطوير العمل الشرطى، خاصة فى مجال مكافحة الجريمة فى البلدين.

من جانبه، أوضح نائب مدير الشرطة الإندونيسية أن الزيارة هدفت للوقوف على تجربة الشرطة السودانية فى العمل الجنائى والخدمى وبحث كيفية تطوير التعاون المشترك بين الشرطة فى البلدين.

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