دفاع صافيناز: موكلتي كانت تتحصل على 3ألاف دولارًا مقابل 300 ألف لصاحب الفندق

قال دفاع الراقصة صافينار، المحامي أنيس المناوي، خلال مرافعته أمام محكمة «جنح مستأنف العجوزة»، برئاسة المستشار علاء السيد، إن بدلة الرقص التي كانت ترتديها أثناء رقصها في فقرة بالعين السخنة لم يكن متطابق لنفس مقاسات وألوان العلم المصري.

وأوضح المناوي، أن علم مصر يحتوي 3 ألوان مستطيلة الشكل، بينما لم يكن العلم المرسوم على بدلة موكلته على شكل مستطيل مما يعتبر غير متطابق لنص المادة 41 لسنة 2014 الخاصة بإهانة العلم المصري.

وأشار المناوي، إلى أن البلاغ كان هدفه كيديًا والرغبة الانتقامية واستغلال القانون والقضاء لتشويه سمعة موكلته، بعد فسخ التعاقد مع صاحب الملهي الليلي “vip” رأفت عدلي.

وأضاف أمام المحكمة “صافيناز” يا سيادة المستشار خسرت كتير أثناء رقصها بفندق النبيلة لأنها كانت تأخذ 3000 دوﻻرًا في الشهر وصاحب الملهى الليلي كان يكسب من ورائها أكثر من 300 ألف دوﻻر”.

كما دفع المحامي بأن الجريمة المسندة لموكلته جريمة وقتية تطلب قصد جنائي، ودفع أيضًا بانتفاء القصد الجنائي. وأشار أن رأفت عدلي، صاحب الملهى الليلي كان هناك عقد بينه وبين صافيناز من سنة 2011، وتركته صافيناز في سنة 2013، وعندما شاهدها ترقص بالعلم حرر بلاغ ضدها بتهمة إهانة العلم المصري.