جامعة «جنوب الوادي» تنظم ندوة عن منح الاتحاد الأوروبي

نظمت جامعة «جنوب الوادي»، تحت رعاية رئيس الجامعة عباس منصور، ندوًة لشرح برنامج منح الاتحاد الاوروبي «erasmus+».

وأشار رئيس الجامعة إلى توافر التمويل اللازم والامكانيات الضرورية لتمويل مشروعات البحث العلمي بجامعة جنوب الوادي، داعيًا شباب الباحثين إلى مواصلة الجهود للإرتقاء بعملية البحث العلمي.

ولفت الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق، إلى الخطوات والترتيبات الواجب اتباعها للالتحاق بالبرنامج، مثل اختيار المشروع ووضع تصور لخطة العمل وتحديد الجامعة التي سيجري العمل معها.

وفي كلمته، وجه مدير مكتب التنسيق مع الإتحاد الأوربي، الدكتور ياسر الشايب؛ الشكر للدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، على مجهوداته ودوره المتميز في دعم البحث العلمي والباحثين، وأشار إلى الفرص المتجددة التي يتيحها برنامج “erasmus+” للأساتذة والطلاب، وهو برنامج بديل للبرامج السابقة مثل “Erasmusmundus” و “Erasmustempus”، ويهدف البرنامج إلى إعطاء منح فردية للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، ويغطي البرنامج جميع الشرائح العمرية.

فيما استعرض نموذج التقديم ببرنامج “erasmus+” وتناول المهندس كريم حمدي، شرح التفاصيل الخاصة ببرنامج “erasmus+” وكيفية وأماكن ومواعيد التقديم وكيفية عمل مشروعات مشتركة بين الجامعات المصرية، وإحدي الجامعات الأوربية في مجاٍل واحد أو مجالات متعددة ويجري التقديم للاشتراك في البرنامج عن طريق إرسال نماذج التقديم للهيئات المانحة مثل “DAAD” “الألمانية أو إحدى الوكالات الوطنية التي جرى تحديدها قبل الإتحاد الأوربي.

وفي نهاية الندوة عقدت حلقة نقاشية جرى فيها تلقي الأسئلة من الحضور ومناقشة تفاصيل البرنامج، في حضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بالجامعة.