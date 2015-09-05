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لويز ردا على نيفيل: فلينتقدني دون التقليل من شأني.. أدرك أنه مازال يتعلم

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لويز ردا على نيفيل: فلينتقدني دون التقليل من شأني.. أدرك أنه مازال يتعلم لويز ردا على نيفيل: فلينتقدني دون التقليل من شأني.. أدرك أنه مازال يتعلم

أكد ديفيد لويز لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أن لا يحمل أي ضغينة تجاه جاري نيفيل مساعد مدرب منتخب إنجلترا والمحلل الفني بشبكة (سكاي سبورت).

وكان لاعب مانشستر يونايتد السابق قد شبه الدولي البرازيلي بطفل عمره 10 سنوات يلعب البلاي ستيشن بسبب أخطاؤه الفادحة داخل الملعب.

ورد لويز عبر (بليتشر ريبورت) الأمريكية قائلا:"الاحترام أمر حتمي. وعلى من ينتقدونني أن يتحملوا مسؤولية ما يقولون، وليس التقليل من شأني".

وأضاف "نيفيل تحدث عني بقلة احترام، خاصة أنه لاعب سابق".

وأردف "ردة فعلي كانت إيجابية لأنني أعلم أنه مازال يتعلم في مهنته الجديدة. أعتقد أنه أدرك الخطأ الذي ارتكبه، وتحدث عني بشكل جيد بعد ذلك. مثل هذه الأمور تحدث".

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