ضبط 3 أطنان سكر ناقص الوزن داخل سيارة فى بنى سويف

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بنى سويف، اليوم السبت، بقيادة شعبان عبد العال مدير عام التموين، من ضبط سيارة أمام قرية منشأة عاصم التابعة لمركز بنى سويف وبداخلها 3 أطنان سكر مدعم ناقص الوزن بمقدار 80 جراما للكيلو الواحد.

وكانت حملة مكبرة بقيادة مدير عام التموين قد تمكنت من ضبط السيارة رقم 4516 ورأ قيادة "علاء.م.ح" بداخلها 3 أطنان سكر مدعم قبل أن يتم توزيعه على التجار بالمحافظة ومعبأة دخل أحد مراكز التعبئة بقرية شرى باشا التابعة لمركز بنى سويف.

وتم التحفظ على الكميات وتم تحرير محضر رقم 21116 جنح بنى سويف وتولت النيابة التحقيق.