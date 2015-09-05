أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية -
مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط 3 أطنان سكر ناقص الوزن داخل سيارة فى بنى سويف

Google+ Print
ضبط 3 أطنان سكر ناقص الوزن داخل سيارة فى بنى سويف ضبط 3 أطنان سكر ناقص الوزن داخل سيارة فى بنى سويف
تمكنت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة بنى سويف، اليوم السبت، بقيادة شعبان عبد العال مدير عام التموين، من ضبط سيارة أمام قرية منشأة عاصم التابعة لمركز بنى سويف وبداخلها 3 أطنان سكر مدعم ناقص الوزن بمقدار 80 جراما للكيلو الواحد.

وكانت حملة مكبرة بقيادة مدير عام التموين قد تمكنت من ضبط السيارة رقم 4516 ورأ قيادة "علاء.م.ح" بداخلها 3 أطنان سكر مدعم قبل أن يتم توزيعه على التجار بالمحافظة ومعبأة دخل أحد مراكز التعبئة بقرية شرى باشا التابعة لمركز بنى سويف.

وتم التحفظ على الكميات وتم تحرير محضر رقم 21116 جنح بنى سويف وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد