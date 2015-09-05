والد الشهيد أبو شقرة يهدى محافظ الفيوم مصحفًا بعد إطلاق اسمه على شارع

استقبل المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، والد الشهيد الرائد محمد أبو شقرة الذى قدم له خالص شكره وإهدائه المصحف الشريف، تقديرًا للمجهودات التى تُبذل لرعاية وتقديم الدعم اللازم لذوي أسر الشهداء، والاستجابة لمطالبهم التى من شأنها تخليد وتكريم أسماء أبنائهم.

وكان محافظ الفيوم أصدر القرار رقم 299لسنة 2105 بإطلاق اسم الشهيد الرائد محمد أبوشقرة على شارع امتداد بحر يوسف ابتداء من كوبرى باغوص حتى الطريق الدائرى شرق الفيوم استجابة لمطلب أسرة الشهيد بإطلاق اسمه على أحد شوارع الفيوم.

يذكر أن الشهيد أبو شقرة كان من قوة مكافحة الإرهاب الدولى بجهاز الأمن الوطنى فى شمال سيناء واستُشهد بمدينة العريش فى يونيو 2013 خلال مواجهة مع عناصر إرهابية.

وأكد مكرم محافظ الفيوم أن مكتبه مفتوح أمام جميع أسر الشهداء والمصابين ولن تتوانى المحافظة فى تقديم الدعم اللازم، حيث الدولة توليهم رعاية خاصة تقديرًا وتكريمًا للتضحيات والبطولات التى قدمها أبنائهم فى سبيل الوطن.



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