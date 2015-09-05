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محلب يهدى بطل مصر فى رمى الرمح مصحفاً.. ويؤكد: نحن فخورون به

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محلب يهدى بطل مصر فى رمى الرمح مصحفاً.. ويؤكد: نحن فخورون به محلب يهدى بطل مصر فى رمى الرمح مصحفاً.. ويؤكد: نحن فخورون به
التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اللاعب إيهاب عبد الرحمن، بطل ألعاب القوى، الذى حاز على الميدالية الفضية فى رمى الرمح ببطولة العالم لألعاب القوى فى الصين، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، ورئيس اتحاد ألعاب القوى.

وخلال اللقاء شرح وزير الشباب الاستعدادات التى يجريها اللاعب للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة حالياً فى الكونغو، والبرامج التدريبية التى أعدها له الاتحاد المصرى لألعاب القوى، سواء فى ، أو فى الخارج.

من جانبه، تقدم المهندس إبراهيم محلب بالتهنئة للاعب لفوزه بالميدالية الفضية ببطولة العالم، والتى تعد أول ميدالية فى تاريخ مصر فى ألعاب القوى، مشيراً إلى أنه اجتهد ورفع اسم مصر عالياً، وكان سبباً فى فرح المصريين بهذا الإنجاز، متمنياً له الفوز بالميدالية الذهبية فى البطولات القادمة.

وعبر المهندس إبراهيم محلب عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً أنه سيتم تقديم الدعم الكامل لإيهاب عبد الرحمن وجميع النماذج الرياضية المشرفة، التى أثبتت وجودها على الساحة الرياضية إقليمياً ودولياً.

وفى نهاية اللقاء قدم رئيس الوزراء المصحف الشريف هدية للاعب ليكون خير حافظ له من كل سوء، قائلاً: أنت نموذج مشرف للإنجاز، ونحن جميعاً فخورون بك.

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مصر 365

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