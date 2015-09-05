"الأوقاف" تشكل لجنة الانضباط والقيم لمتابعة النظام الإدارى بالوزارة

شكلت وزارة الأوقاف لجنة الانضباط والقيم بديوان عام وزارة الأوقاف، لضبط المنظومة الإدارية والدعوية بالوزارة، برئاسة رئيس القطاع الدينى وعضوية رئيسى الإدارة المركزية للمساجد وشئون القرآن والإدارة المركزية لشئون الدعوة .

كما تضم اللجنة فى عضويتها كلا من الشيخ صبرى ياسين وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية مع دعوة وكيل الوزارة المختص فى محافظته .

>وكلفت الوزارة الشيخ حسن غيضان بالقيام بأعمال سكرتارية اللجنة على أن تجتمع كل خمسة عشر يومًا أو كلما اقتضت مصلحة العمل.

وتتضمن مهام الجنة الحفاظ على صورة الإمام والعاملين بالأوقاف وما تقتضيه أخلاقيات وآداب وطبيعة العمل بالوزارة، وقد تقترح عقوبات بالتحويل إلى العمل الإدارى، أو النقل، أو الوقف عن العمل، أو حتى الفصل إذا اقتضى الأمر.

وقالت مصادر، إن الوزارة تعتزم متابعة الأداء الإدارى فى دواوينها وساعات العمل المعتبرة وما يؤديه الموظف حقيقة ومتابعة التحركات الجانبية للتهرب من العمل واستهلاك الوقت فى ظل سعيها لزيادات مالية.