محلب يستعرض نتائج الحوار المجتمعى حول لائحة "الخدمة المدنية" لإصدارها

قالت مصادر حكومية، إن المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يستعرض خلال الساعات القليلة القادمة نتائج الحوار المجتمعى، الذى انتهت آخر جلساته أمس الجمعة، حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك تمهيدا لإصدارها.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الوزراء ووزير التخطيط سيستعرضان النقاط التى انتهى اليها الحوار المجتمعى ويمكن إضافتها للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، خاصة أن هناك عددا كبيرا من النقاط الإيجابية التى خرج بها الحوار يمكن إضافتها للأئحة، متوقعة أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال اليومين القادمين.

يذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، قد عقد خلال اليومين الماضيين لقاءات مع ممثلى العاملين بالضرائب فى إطار الحوار المجتمعى والتعرف على آرائهم ووجهات نظرهم حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.