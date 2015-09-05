بدء تثبيت عاملين مؤقتين بالمحليات ضمن الدفعة الأولى بواقع 60ألفا من 120ألفا

قال ممدوح بلال رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بدأ يعتمد تثبيت جزء من الدفعة الأولى من العاملين بمشروعات المحليات على مستوى الجمهورية بواقع 60 ألف عامل بعقد مؤقت من أصل 120 ألف عامل.

كان ممدوح بلال، كشف لـ"اليوم السابع" منذ أسبوع، عن تثبيت 120 ألف عامل فى مجالات النظافة ورصف الطرق ومواقف السيارات والكارته وسوق الخضار والمحاجر، وذلك بمشروعات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم لتحسين أوضاعهم قريبا.

وقال بلال إنه تم الانتهاء من تقييم وضع 1148 عاملا بمحافظة الدقهلية وصدر لهم قرار بالتثبيت الدائم على درجات وظيفية بعد قرار تقارير الموارد البشرية، وهم ضمن بشائر الدفعة الأولى الـ50% من العاملين بعقود مؤقتة.

ويتابع محافظ البحيرة الدكتور محمد على سلطان، بشكل مباشرة ومن خلال لجنة مكونة من 8 موظفين متواجدين بالقاهرة موفدين من البحيرة مع رئيسة الجهاز المركزى، لتسهيل مراجعة ملفات العاملين المؤقتين لديه، إذ سيتم تثبيت 5058 عاملا فى مشروعات مختلفة، و1800 عامل آخر من مشروع توزيع الخبز بالمحافظة خاصة بعد الحصول على الموافقة الأمنية بشأنهم لينتظر قرارهم موافقة من فوزية حنفى خلال الأسبوع الجارى، على حد ذكر رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية، مؤكدًا أن باقى المحافظات ستلحق بالدقهلية والبحيرة للتثبيت وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.