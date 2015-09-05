مرشحة للبرلمان بالخليفة: سأطالب بمنع بدل الرقص المثيرة والأغانى الهابطة

تقدمت سعاد العربى مدربة أصوات بدار الأوبرا المصرية بأوراق ترشحها للبرلمان فى لجنة الانتخابات المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة.

وأكدت سعاد أن أولى أولوياتها فى حال فوزها بعضوية البرلمان هى تشديد الرقابة على المصنفات الفنية ومنع ظهور بدل الرقص المثيرة والأغانى الهابطة لإمكانية ظهور الفن الراقى الذى يعكس الحضارة المصرية لدى العالم.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنها حاصلة على شهادة الثانوية العامة وتدرس حاليا فى كلية الحقوق بجامعة حلوان واعتزمت خوض الانتخابات البرلمانية عن دائرة الخليفة محاولة منها لتحسين أحوال المواطنين وتعزيز قيمة المرأة فى المجتمع قائلة "حق المرأة مهضوم فى المجتمع" مشيرة إلى أنها ستهتم بأمور المرأة، خاصة العاملة والمعيلة من بداية بائعة الخضراوات.