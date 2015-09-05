بالصور.. ضبط قطرى حاول تهريب لحم ماعز جبلى للدوحة اصطاده من صحراء مصر

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى من ضبط راكب قطرى الجنسية حاول تهريب صندوقين بداخلهما، لحم 10 من الماعز الجبلى، لا يحمل أى موافقات تصديرية وممنوع بيعه أو الاتجار به.

وقال مصدر أمنى بالمطار إنه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوط القطرية المتجهة إلى قطر اشتبه رجال التامين فى الراكب القطرى، وبتفتيشه عثر بحوزته على صندوقين كبار الحجم بداخلهما ماعز جبلى لا يحمل أى موافقات أمنية، وكان قد اصطادها من الصحراء المصرية.

وتم استدعاء عضو مكتب الخارجية بالمطار، وتم السماح للراكب بالسفر وتسليم المضبوطات إلى ادارة الحجر البيطرى بالمطار.



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