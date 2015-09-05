بالصور.. جمارك القاهرة تحبط محاولة تهريب مستلزمات ملابس القوات المسلحة والشرطة

أحبط رجال الجمارك بمدينة بدربالقاهرة، برئاسة كامل على متولى محاولة تهريب كمية كبيرة من مستلزمات ملابس القوات المسلحة والشرطة، والمحظور تصديرها أو استيرادها أو تصنيعها أو تداولها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إنه أثناء إنهاء إجراءات التصدير لمشمول شهادة صادر نهائى جمرك بدر باسم إحدى شركات الاستيراد والتصدير إلى السعودية عن طريق جمرك نويبع بعدد 736 طردا لمنتجات متنوعة مصرية ومستوردة، تبين وجود 4 طرود تحتوى على 450 حزاما ميريا منها 363 حزاما خاصا بالقوات المسلحة و87 حزاما لقوات الأمن المركزى مستعملة.

وأضاف المصدر أنه تم عرض عينات على كل من إدارة المهمات العسكرية والإدارة العامة لإمداد الشرطة، مشيرا إلى أن هلال توفيق مدير عام الإدارة العامة لجمارك الصادرات الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المشمول وإخطار الجهات الأمنية والنيابة وإحالة الشركة المصدرة للجهات المختصة للتحقيق.



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