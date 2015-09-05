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القوات المسلحة تنعى شهداء الإمارات والبحرين: أبطال سطروا تاريخا مشرفا

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القوات المسلحة تنعى شهداء الإمارات والبحرين: أبطال سطروا تاريخا مشرفا القوات المسلحة تنعى شهداء الإمارات والبحرين: أبطال سطروا تاريخا مشرفا
نعت القوات المسلحة ببالغ الأسى وعميق الحزن، شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين، الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئهم وهم يزودون عن تراب الوطن العربى، وفقد أعطوا المثل والقدوة فى الدفاع عن الأمة العربية ضد الأخطار المحدقة بأمنها واستقرارها.

وذكرت القوات المسلحة فى بيان لها: "أننا إذ ننعى المقاتلين الأبطال نؤكد أن ذكراهم العطرة ستبقى فى وجدان الوطن العربى كأبطال سطروا بدمائهم تاريخاً مشرفاً سيدوم طويلا".

وتتوجه القوات المسلحة المصرية قيادةً وضباطاً وضباط صف وجنود إلى المولى القدير أن يتغمدهم برحمته، وتحتسبهم عنده من الشهداء الأبرار، وتدعو لأهليهم بالصبر والسلوان.
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