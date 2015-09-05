الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو لمراجعة سياسية لاتفاقات أوسلو

دعا صالح ناصر عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى استثمار كل الطاقات والجهود لعقد المجلس الوطنى الفلسطينى بدورة عادية بمشاركة كل الأعضاء بجدول أعمال شامل يناقش العضوية والبرنامج السياسى والموقف الموحد وكل القضايا التى تهم كل الفلسطينيين.

ودعا عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فى بيان صحفى، اليوم السبت، إلى تشكيل لجنة تحضيرية لاجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى من رئاسة المجلس الوطنى وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل.

وأضاف ناصر نريد من هذه الدورة العادية ضرورة مشاركة كل الأعضاء لنعمل على البحث بشكل جدى تشكيل مجلس وطنى جديد يكون قادراً على إعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطينى الداخلى ومراجعة الكثير من الاستحقاقات التى تواجه الشعب الفلسطينى من الاستيطان والاحتلال وتهويد القدس والأسرى واللاجئين، ووقف العمل باتفاقات أوسلو التى لم يلتزم بها الجانب الإسرائيلى.

وطالب ناصر خلال مشاركته فى ورشة عمل دعا إليها مركز الدراسات والبحوث الفلسطينية بمدينة غزة، بعدم الاكتفاء بجدول أعمال المجلس الوطنى بل القيام بإجراء مراجعة سياسية معمقة لكل المسيرة الوطنية منذ التوقيع على اتفاق أوسلو عام 1993 وما تبعها من اتفاقيات مجحفة بحق الشعب الفلسطينى.

ودعا القيادى فى الجبهة الديمقراطية إلى انتخابات للمجلس الوطنى ولجانه والمجلس المركزى واللجنة التنفيذية والصندوق القومى الفلسطينى.

"الجهاد الإسلامى" تدعو إلى تأجيل اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى