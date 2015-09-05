الجندى التركى المفقود على الحدود السورية فى أحد مستشفيات داعش

أكدت مصادر أمنية أن الجندى المكلف بحراسة الحدود والعامل فى المخفر الحدودى فى مدينة "كيليس" الحدودية مع سوريا، والذى انقطع عنه الاتصال منذ مساء الثلاثاء الماضي، موجود فى أحد مستشفيات تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا.

وذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية اليوم السبت أن المصادر أكدت أن جهاز المخابرات التركى تدخل فى الأمر لتحرير الجندى التركى المحتمل اختطافه من قبل عصابة تهريب حدودية سلمته بدورها إلى تنظيم داعش بعد أن شنت هجوما مسلحا على المخفر الحدودى مع سوريا، والذى أدى إلى مقتل جندى تركى يوم الثلاثاء الماضي.

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