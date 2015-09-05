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أمير الكويت يعزى ولى عهد أبوظبى فى استشهاد 45 جنديا إماراتيا باليمن

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أمير الكويت يعزى ولى عهد أبوظبى فى استشهاد 45 جنديا إماراتيا باليمن أمير الكويت يعزى ولى عهد أبوظبى فى استشهاد 45 جنديا إماراتيا باليمن
أجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا ظهر اليوم السبت، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث أعرب عن تعازى دولة الكويت باستشهاد 45 من جنود دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين ضمن قوات التحالف العربى فى عملية إعادة الأمل باليمن وهم يؤدون واجبهم سائلا المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء وأن يلهم أسر الشهداء وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.
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