مقتل أكاديمى يمنى موال لحزب الرئيس السابق فى محافظة الحديدة

أفادت مصادر صحفية يمنية اليوم السبت بمقتل أمين عام جامعة الحديدة الواقعة في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته غربي اليمن، جراء إلقاء قنبلة يدوية على سيارته.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على سيارة الأكاديمي حسن سعيد عبدالودود أمين عام جامعة الحديدة أثناء مروره بمنطقة الكورنيش، ما أدى إلى مقتله على الفور.

ولفتت المصادر إلى أن المسلحين المجهولين لاذوا بالفرار فور إلقاء القنبلة، وحتى اللحظة لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن تلك العملية.

يشار إلى أن عبد الودود هو أحد الموالين لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي صالح.

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