جنازة شعبية على شهداء الإمارات المشاركين فى التحالف العربى باليمن

أدى حاكما إمارتى عجمان وأم القيوين وولى عهد الفجيرة بالإمارات صلاة الجنازة على أرواح عدد من جنود الإمارات الذين "استشهدوا فى اليمن" ضمن مشاركتهم بقوات التحالف العربى.

وبدأت إجراءات دفن الجثامين فى جنازات شعبية كبيرة حضرها حشد من أبناء الإمارات وعدد كبير من ابناء الجنسيات العربية والاسيوية المقيمة فى الإمارات.

وشارك فى الجنازات قادة ومسؤولون حكوميون، معبرين عن فخرهم واعتزازهم "بالشهداء الذين ضحوا بأرواحهم تلبية لنداء الوطن".

وقال ولى عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقى إن "الشهداء هم أبناء للوطن كله وهم مبعث فخر واعتزاز وسطروا ببطولاتهم تاريخا مجيدا للإمارات، وسيجوا حدودها بدمائهم الطاهرة ورفعوا رايتها عالية".

ووصلت جثامين الجنود إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى فجر اليوم السبت، وجرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقبال الجثامين على أرض مطار البطين، وكان عدد من كبار ضباط القوات المسلحة فى الاستقبال .

وكانت القوات المسلحة الإماراتية أعلنت أمس الجمعة "إستشهاد 45 من جنودها البواسل المشاركين ضمن قوة التحالف العربى فى عملية اعادة الامل باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وأعلنت الإمارات الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم السبت.