مستشفى الغردقة العام يوقع الكشف الطبى على 5 راغبين فى الترشح لـ"النواب"

قال الدكتور أحمد إبراهيم مدير مستشفى الغردقة العام إن 5 راغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب أجروا اليوم الكشف الطبى بمستشفى الغردقة العام.

كانت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر أعلنت البدء فى توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم من المرشحين الجدد، كما أكدت لجنة تلقى الطلبات على المرشحين الذين تقدموا للكشف الطبى فى المرة السابقة عدم إجراء الكشف الطبى مرة أخرى.

فى سياق متصل، وصل عدد الراغبين فى الترشح الذين تقدموا بأوراقهم لمحكمة الغردقة إلى 40، بينهم 29 مرشحاً محتملاً بالدائرة الأولى، و9 عن الدائرة الثانية، و2 بالدائرة الثالثة، فيما شهد اليوم الخامس إقبالا ضعيفا.

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