سكان عمارتين بأبو صوير يطالبون محافظ الإسماعيلية بإنقاذهم من مياه الصرف

طالب سكان العمارة رقم 11 ورقم 12 بقرية السلام التابعة لمرركز ومدينة ابو صوير محافظة الإسماعيلية المسئولين فى مجلس مدينة أبوصوير وشركة المياه بضرورة رفع مياه خزان العمارتين بعد أن امتلأ بمياه الصرف الصحى وأصبح يهدد سكان العمارتين ويتسبب فى انهيارهما تماما بالسكان.

وقال الأهالى إنهم تقدموا بطلب لرئيس المدينة متولى حسن والذى أحالهم إلى شركة مياه الصرف الصحى بأبوصوير ولم يتم شىء حتى الآن.

وأشار الأهالى إلى انهم على استعداد دفع الرسوم التى يريدونها كما كان يحدث من قبل ويمنحونا إيصالات حكومية، إلا أنهم طالبونا بتجميع أموال من السكان لنزح المياه مثل باقى المنازل التى يسكنها الأهالى بالرغم من أن العمارات حكومية وليست أهالى ونقوم بدفع الإيجارات المخصصة وكل المستحقات الحكومية.

وطالب الأهالى محافظ الإسماعيلية بالتدخل لدى مجلس مدينة أبوصوير وشركة مياه أبوصوير لإنهاء هذه المشكلة التى تؤرق سكان العمارتين وحفاظا على أرواح المواطنين من السكان العمارتين المنكوبتين بقرية السلام مدينة أبوصوير.