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اليوم .. مرشح واحد من القرنة يقدم أوراقه للجنة الانتخابات بالأقصر

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اليوم .. مرشح واحد من القرنة يقدم أوراقه للجنة الانتخابات بالأقصر اليوم .. مرشح واحد من القرنة يقدم أوراقه للجنة الانتخابات بالأقصر
بعد مرور 5 ساعات من اليوم الخامس لعملية تقدم المرشحين المحتملين بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس الشعب، تقدم مرشح محتمل واحد حتى الآن بأوراقه للجنة العامة بالأقصر وهو "إيهاب حسن على" من مركز القرنة وذلك قبل 3 ساعات عل غلق باب اللجنة .

وصرح المستشار فواز إبراهيم رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالأقصر، بأن اليومين الثالث والرابع للترشح لم يشهدا تقدم أى مرشح وفى اليوم الثالث تقدم مرشح واحد.
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