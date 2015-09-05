اجتماعات مكثفة لـ"زراعة الشرقية" لتوعية المزارعين بخطورة حرق قش الأرز

أكد المهندس علاء عفيفى، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه عقد اجتماعاً، اليوم السبت، لمناقشة الاستعدادات لموسم حصاد الأرز وتدوير المخلفات الزراعية لمنع حرق القش واستعداد الإدارات لاستلام المكابس وتشغيلها فى التدوير.

وأضاف "عفيفى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع ناقش التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة الإزالات، وصرف مستلزمات الإنتاج والاستعداد للزراعات السنوية المبكرة، مثل بنجر السكر ومناقشة استكمال قاعدة البيانات الخاصة بانحيازات الزراعية والتأمين الصحى على الفلاحين وتحديث البيانات الخاصة بقطاع الزراعة والعاملين بها.

وأشار "عفيفى" إلى أن الاجتماع ناقش استعداد الإدارات الزراعية لمواجهة مشكلة حرق قش الأرز الذى يقوم به الفلاحون وزيادة التوعية من خلال المساجد والمرشدين الزراعيين والمتابعة المستمرة له.

وشدد الاجتماع على استمرار متابعة عمل حملات الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية لضبط المحلات المخالفة وغير المرخصة والتنسيق بين الطب البيطرى والزراعة وعمل ندوات إرشادية لتدوير قش الأرز وعمل أسمدة عضوية منها أو كومات للقش.

حضر الاجتماع مديرو الإدارات الزراعية ومديرو إدارات التعاون الزراعى والمهندس أحمد جاد مدير عام التعاون الزراعى والمهندس أحمد رضا مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة والمهندس السيد خليفة مدير الإنتاج الحيوانى ومدير الأمن الغذائى.