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إقالة مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة مطاى بالمنيا

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إقالة مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة مطاى بالمنيا إقالة مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة مطاى بالمنيا
أقال اللواء ناصر فتحى رئيس مركز ومدينة مطاى، المهندس أحمد مصطفى مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة مطاى من منصبه، وتم تكليف المهندس مجدى جابر بدلا منه.

وأكد رئيس المدينة أن أسباب الإقالة تكمن فى تأخير مصالح المواطنين وعدم إنهاء وإنجاز أعمالهم بالشكل المطلوب، فضلا عن الكثير من المخالفات الإدارية مثل البطء فى العمل وعدم الانضباط، موضحا أن هناك تعليمات مشددة من اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بإقالة أى موظف يتقاعس عن العمل، ويتسبب فى تأخير مصالح المواطنين، حيث اعتبر أن تأخير مصالح المواطنين يعد نوعا من الفساد ويجب محاربته والقضاء عليه وأنه لا مكان لأى شخص مقصر فى أداء واجبات عمله.
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