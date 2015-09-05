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رصد تعامد الشمس على «قدس الأقداس» بمعبد «هيبس» لأول مرة‎ غدًا

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رصد تعامد الشمس على «قدس الأقداس» بمعبد «هيبس» لأول مرة‎ غدًا رصد تعامد الشمس على «قدس الأقداس» بمعبد «هيبس» لأول مرة‎ غدًا

معبد هيبس

صرح مدير عام الآثار المصري​ة بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، بهجت أحمد إبراهيم، أنه لأول مرة ستُرصد ظاهرة «تعامد الشمس» على قدس الأقداس بمعبد هيبس بالوادي الجديد غدًا الأحد.

وقال إن أستاذ بكلية الهندسة جامعة أكتوبر، الدكتور أحمد محمد عوض،  يقوم غدًا ببحث الظاهرة على الطبيعة بالتنسيق مع محافظة الوادي الجديد ومنطقة الآثار بالوادي الجديد، مؤكدًا على اهتمام محافظ الوادي الجديد، اللواء محمود عشماوي، بهذا الحدث بتعامد الشمس على قدس الأقداس، بمعبد «هيبس» بالخارجة أكبر معابد الصحراء الغربية وأضاف بأن ظاهرة تعامد الشمس بمعبد هيبس سيكون إضافة للترويج عن السياحة بالوادي الجديد.

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