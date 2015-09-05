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عرض فيلم “أوضة الفيران” المشارك بمهرجان دبي السينمائي الدولي بالقاهرة‎

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عرض فيلم “أوضة الفيران” المشارك بمهرجان دبي السينمائي الدولي بالقاهرة‎ عرض فيلم “أوضة الفيران” المشارك بمهرجان دبي السينمائي الدولي بالقاهرة‎

أوضة الفيران

يبدأ عرض الفيلم المستقل “أوضة الفيران” في سينما أمير بالإسكندرية، وقاعة زاوية بسينما أوديون في القاهرة، في السابعه والنصف مساء الأربعاء المقبل ولمدة عشرة أيام.

الفيلم تجربة مختلفة إسكندرية الصنع، حيث قام بإخراجه ستة من المخرجين الشباب “أحمد مجدي مرسي، هند بكر، مي زايد، محمد الحديدي، محمد زيدان، ونرمين سالم”، شارك كل مخرج بتقديم أحدى قصصه.

وتدور القصص الست حول مشاعر الخوف من زوايا مختلفة، حيث يسلط الضوء على بطل يمر بلحظة خوف ما، ويخوض تجربة التعامل معها، من خوف عروسة داخل الكوافير يوم زفافها، لعجوز يخشى من عبور الطريق، وطفل يخاف موت جدته، وغيرها من القصص، ويجمع بينها أيضًا التصوير في مدينة الإسكندرية، حيث يعيش المخرجين الست.

الفيلم من إنتاج استديوهات “فيج ليف وروفيز”، كما شارك الفيلم بمهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2013، وبمهرجان “ساو باولو” بالبرازيل العام الماضى.

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