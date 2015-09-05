شاهد بقضية «إقتحام قسم التبين » يشير لخيانة أحد مؤمني القسم

أنهي الشاهد في قضية “إقتحام قسم التبين “، الذي كان يعمل كمندوب سلاح القسم في وقت الأحداث، التي وقعت في أعقاب فض إعتصامي رابعة و النهضة، شهادته بالإشارة إلى”خيانة أيمن “.

وأوضح الشاهد، بأن أحد المتعدين على القسم، يٌدعى “ايمن عوض” قد تم الإستعانة به لتأمين القسم، وصد أي محاولة للإعتداء، قبل أن يؤكد بأن هذا الشخص قد تحول وقت الهجوم على القسم إلى معتدي من ضمن المعتدين، مسانداً لمهاجمي القسم ومشعلي النيران فيه .

وبعد ختام شهادته رٌفعت الجلسة للإستراحة، ومن المقرر إستكمال سماع الشهود بعد عودة دائرة المحكمة للإنعقاد.